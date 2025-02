Tanarul care a provocat un accident mortal de circulatie in urma cu cateva zile in Campia Turzii a fost retinut azi de Politie

Tanarul care a provocat un accident mortal de circulatie in urma cu cateva zile in Campia Turzii a fost retinut azi."La data de 25 februarie a.c., in urma probatoriului administrat in cauza, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore a tanarului de 19 ani, din municipiul Campia Turzii, conducatorul auto implicat in accidentul rutier produs la data de 21 februarie a.c. pe strada Laminoristilor din municipiu. Cercetarile sunt ... citește toată știrea