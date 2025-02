Tanarul care a provocat un accident mortal saptamana trecuta in Campia Turzii a fost arestat preventiv azi, dupa ce a fost retinut pentru 24 de ore ieri.E vorba de un tanar de 19 ani, din municipiul Campia Turzii, retinut in urma unui accident mortal petrecut in noaptea de vineri spre sambata pe strada Laminoristilor din Campia Turzii, soldat cu ranirea mortala a unei femei de 29 de ani, mama a doi copii. Acesta a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul ... citește toată știrea