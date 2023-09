Tanarul de 23 de ani gasit duminica inecat in Lacul Tarnita era unul dintre cei mai mari suporteri al CFR Cluj. Formatia din Gruia isi exprima regretul si transmite condoleante familiei indoliate."Clubul CFR 1907 Cluj isi exprima regretul si profunda tristete pentru trecerea la cele vesnice a lui Adrian Lucaciu, un mare suporter al echipei noastre, care s-a stins din viata la varsta de doar 23 de ani in urma unui tragic eveniment. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleante familiei ... citeste toata stirea