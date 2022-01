Tanarul dat disparut ieri in Floresti, si cautat de politisti, a fost gasit spanzurat in padurea din vecinatatea comunei.Tanarul a fost gasit azi in jurul orei 4 dimineata, in padurea din extravilanul localitatii. La fata locului, politistii au stabilit identitatea acesteia, respectiv a tanarului in varsta de 20 de ani, plecat voluntar de la domiciliu, in aceeasi zi la amiaza. Acesta a fost dat disparut dupa cateva ore iar pentru depistarea acestuia, in urma sesizarii, au fost angrenati in ... citeste toata stirea