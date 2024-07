Tanarul de 18 ani disparut in lacul Tarnita din Cluj a fost gasit si scos la mal! Medicii ii aplica manevre de resuscitare./ Tanarul a murit - FOTO

UPDATE ora 17:26 Tanarul a muritVictima a intrat din nou in stop cardio-respirator, inainte ca elicopterul sa decoleze. Din pacate, de aceasta data nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.-------------------------------------------------------------Un tanar de 18 ani se afla in stop respirator dupa ce fusese dat disparut in Tarnita, vineri dupa-amiaza.Echipele de salvare l-au gasit si l-au scos la mal si incearca sa ii salveze viata cu manevre de resuscitare.,, ... citește toată știrea