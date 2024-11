Tanarul de 22 de ani din Cluj, acuzat ca si-a ucis propria mama, a fost retinut! Femeia a fost gasita fara viata de un muncitor - VIDEO

Fiul femeii ucise ieri in comuna clujeana Tureni a fost retinut!Tanarul de 22 de ani este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie sub forma omorului, dupa ce si-ar fi ucis propria mama cu brutalitate.Acesta ar fi lovit-o cu un ciocan, in timpul unei discutii aprinse. Femeia a fost gasita in dimineata zilei de marti de cativa muncitori care venisera sa renoveze casa.Potrivit unor surse, tanarul de 22 de ani suferea de probleme psihice si cei doi ar mai fi avut certuri ... citește toată știrea