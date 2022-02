Tanarul din Cluj-Napoca disparut a fost gasit spanzurat in Faget

Barbatul de 32 de ani plecat de acasa si cautat a fost gasit spanzurat in Padurea Faget.Politia a fost sesizata in cursul zilei de ieri, 24 februarie a.c., despre plecarea voluntara de la domiciliu, la aceeasi data, in jurul orei 10.00, a unui barbat de 32 de ani, din Cluj-Napoca.In baza sesizarii au fost demarate activitati de cautare specifice, de catre politistii municipiului Cluj-Napoca, in colaborare cu jandarmi si politisti locali.Sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria ... citeste toata stirea