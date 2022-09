Tanarul din comuna Camarasu care a lovit un jandarm intr-un scandal cu focuri de arma a fost arestat preventiv.Tanarul de 24 de ani, din comuna Camarasu, cercetat in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, a fost prezentat in cursul zilei azi magistratilor judecatoriei Gherla, care au dispus masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile.Amintim, ieri acesta a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a agresat fizic un agent de politie din Apahida, ... citeste toata stirea