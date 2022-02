Tanchistii turdeni au fost scosi la instructie in poligon. Militarii din Turda se pregatesc pentru posibilul razboi din Ucraina

Razboiul bate la portile Ucrainei, iar in Romania NATO a trimis deja trupe suplimentare. Tensiunile din ce in ce mai mari la granita Ucrainei cu Rusia au determinat autoritatile tarii noastre sa inceapa sa ia masuri cat se poate de seriose. Astfel ca, militarii tanchisti din Turda au facut de curand instructie in poligonul de la Bogata.Misiunile tanchistilor turdeni in poligonul de la Bogata se intensifica. In aceste zile au avut loc noi sesiuni de instructie cu diverse exercitii tactice, a ... citeste toata stirea