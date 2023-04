Tangerine Dream si Jay-Jay Johanson canta la editia din acest an a festivalului de film Transilvania de la Cluj, Tangerine Dream sunt prima data in Romania.Aflati la primul lor concert in Romania, artistii de muzica electronica Tangerine Dream vor canta la cea de a 22-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, care are loc la Cluj intre 9 si 18 iunie. Din seria de concerte propuse in acest an de festival face parte si un show special al artistului suedezo-britanic Jay-Jay ... citeste toata stirea