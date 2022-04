Targ cu producatori locali, de Paste la Cluj, in Manastur, cu turta dulce, ciocolata, carmangerie si costume populare

Targ de producator, de Paste la Cluj, in parcarea supermarket-ului de pe Calea Floresti.Producatorii locali din asociatia Produs de Cluj fac targ de maine pana in 22 aprilie, zilnic intre orele 8 si 21, in parcarea supermarketului de pe Calea Floresti 56. La targul Produs de Cluj din parcarea Supeco vizitatorii vor putea achizitiona la pret de producator produse lactate, de la cas proaspat stors la telemea maturata, preparate de carmangerie, fructe si legume de ... citeste toata stirea