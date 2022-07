Targ cu produse traditionale si muzica populara in Baciu, langa Cluj-Napoca, in weekend.Targul "Produs de Cluj", cu produse ale mestesugarilor clujeni si cu spectacole folclorice, are loc in weekend in Baciu. Este prima editie a targului in aceasta comuna, pe stadionul comunal. La targ vor fi prezenti mici intreprinzatori locali cu produse alimentare din carne si lapte, miere dealbine, uleiuri presate la rece, siropuri si sucuri naturale, dar si preparate la gratar, ... citeste toata stirea