Carla's Dreams, EMAA si Speak Floyd sunt printre primii artisti care vin pe "Planeta Craciun" in Piata Unirii, unde va fi organizat Targul de Craciun.Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun "Planeta Craciun", primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca si unul dintre cele mai asteptate din Romania. Targul este organizat in Piata Unirii din Cluj-Napoca si va fi deschis in fiecare zi, in perioada 24 noiembrie - 31 ... citeste toata stirea