Targul de Craciun de la Cluj revine in 2022, fara restrictii: "Piata Unirii din Cluj va fi gazda relaxarii, a luminitelor si veseliei"

Targul de Craciun din Cluj-Napoca, anulat in anul 2020 din cauza pandemiei de COVID-19 si cu restrictii in anul 2021, revine in acest an in plina forta. La Cluj a inceput deja numaratoarea inversa pana la deschiderea targului.Targul de Craciun din Cluj-Napoca va fi inaugurat pe 18 noiembrie. In acest an, potrivit organizatorilor, targul va fi chiar mai mare decat in editiile trecute, iar subiectul principal va fi "relaxarea"."Avem tema de relaxare, o sa-l gasiti pe ren facand pozitii yoga, ... citeste toata stirea