Inaugurarea Targului de Craciun din acest weekend va fi marcata de:ceremonia oficiala de deschidere si aprinderea luminitelor de Craciun, alaturi de echipaUntold Universe;concerte sustinute de Carla's Dreams, EMAA, trupa de coveruri Speak Floyd, Printesa Karla &prietenii ei si Corul de Copii al Operei Maghiare;activitati interactive pentru copii pe timp de zi in fata bradului de Craciun si in Casuta lui MosCraciun.PRINCIPALELE ATRACEsII PE ,,PLANETA CRACIUN" IN ... citeste toata stirea