Cea de a 2-a editie a Winter Dream, Targul de Craciun din Floresti, va avea loc in perioada 30 noiembrie - 23 decembrie 2023, in Parcul Poligon. Hambarul cu bunatati, un patinoar, activitati pentru copii dar si concerte sunt o parte dintre evenimentele pregatite florestenilor pe perioada sarbatorilor de iarna."Impreuna, vom transforma parcul din Floresti intr-un loc de poveste, in straie de sarbatoare, unde fiecare colt al parcului va rasuna de veselia Craciunului. Ne pregatim sa deschidem ... citeste toata stirea