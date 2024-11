Targul de Craciun din Floresti se deschide cu un spectacol de lumini! Bogdan Pivariu: "Va invit sa ne bucuram impreuna de magia sarbatorilor de iarna"

Locuitorii comunei Floresti sunt invitati sa ia parte sambata, incepand cu ora 18:00, la deschiderea oficiala a Targului de Craciun - Winter Dream, editia 2024, in Parcul Poligon.Evenimentul va marca debutul sarbatorilor de iarna printr-un moment special: aprinderea iluminatului festiv, care va transforma cea mai mare comuna din Romania intr-un adevarat taram de poveste."Azi, la ora 18:00, dam startul iluminatului festiv!Va invit in seara aceasta in Parcul Poligon sa ne bucuram ... citește toată știrea