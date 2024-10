Targul de la Negreni a blocat complet traficul! Soferii s-au luat cu mainile de cap/ Se recomanda folosirea rutelor ocolitoare

Traficul a fost complet blocat ieri, din cauza targului de la Negreni.Soferii au stat in cozi interminabile ca sa ajunga inapoi la Cluj-Napoca.Coloanele depaseau zeci de kilometri, mentioneaza soferii care au ramas blocati in ambuteiaj.Circulatia a fost ingreunata si de un TIR care s-a rasturnat sambata dupa-amiaza, la iesire din Huedin, spre disperarea soferilor.Duminica, in ultima ... citește toată știrea