Targul de la Negreni ingreuneaza circulatia pe cel mai periculos drum din Cluj, care sunt rutele ocolitoare

Probabil cel mai vechi targ din Romania, de la "Fechetau", din comuna clujeana Negreni, asteapta in acest weekend zeci de mii de vizitatori, multi cu masinile - ca in fiecare an, drumul care traverseaza comuna, DN1E60, cel mai periculos din Cluj, e asteptat sa se congestioneze, Politia a pregatit doua rute ocolotiare.Targul are loc intre 10 si 13 octombrie. Intrucat traficul rutier poate fi semnificativ ingreunat, in special in zilele de sambata si duminica, Politia recomanda utilizarea unor ... citește toată știrea