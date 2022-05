Targul de vara de la Negreni se reia in luna iunie. A sunat clopotul de adunare la Targul Coaselor

Targul Coaselor de la Negreni, sau Targul de Vara, se reia dupa o pauza de 2 ani.Consiliul Local Negreni a votat si aprobat desfasurarea Targului Coaselor in perioada 9 - 12 iunie. De asemenea, a fost aprobat si Targul de toamna.Mii de oameni asteptati in acest an la Targul Coaselor sau Targul de Vara de la NegreniTargul Coaselor are o traditie de cateva secole si se organizeaza in fiecare an la inceputul lunii iunie, pe malul Crisului Repede, in localitatea Negreni.Satul este asezat pe ... citeste toata stirea