Targurile de Martisor s-au deschis in Cluj-Napoca

In acest sfarsit de saptamana s-au deschis traditionalele targuri de martisoare care au loc in zona centrala a orasului, unde mesterii populari aduc in fiecare an diverse tipuri de martisoare si produse lucrate manual.Programul targurilor din aceasta perioada:- Piata Unirii: 23 februarie - 10 martie - Traditii de primavara- Bulevardul Eroilor: 23 februarie - 10 martie - Cluju-i ... citește toată știrea