Apar noi detalii cutremuratoare despre DJ Lalla (Laura Claudia Rosca), tanara de 34 de ani din Turda care a fost gasita fara viata pe o plaja din Mamaia. Tatal artistei spune ca Lalla era o inotatoare foarte buna, de aceea se gandeste ca fiica lui ar fi fost in depresie sau ar fi consumat prea mult alcool in momentul in care a intrat in apa.Totodata, barbatul recunoaste ca tanara a trecut printr-un moment greu in urma cu o luna iar acum facea sedinte de terapie cu un specialist. Anchetatorii ... citeste toata stirea