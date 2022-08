Taxa de caini perceputa intr-un bloc din Cluj-Napoca, desi este ilegala

Un clujean este obligat de administratorul blocului sa achite o taxa de caini, desi acest lucru este ilegal.Clujeanul a sesizat Primaria Cluj-Napoca despre acest abuz, dar degeaba."Am reclamat deja in legatura cu taxa de caini perceputa de catre Asociatia de proprietari strada Parang, nr.35, Cluj-Napoca. In data 20.05.2022, am mai facut o sesizare care a fost inregistrata cu numarul 527497 si la care am primit Nota de constatare nr.126/305 din data de 29.06.2022. Conform acestei note ati ... citeste toata stirea