Taxe mai mari pentru abonamentele de parcare, anul viitor, in municipiul Cluj-Napoca! Indexarea tarifelor cu indicele de inflatie aduce scumpiri de pana la cateva zeci de lei pentru un loc de parcare.Taxele vor creste cu 13,8% in 2024, reprezentand indicele de inflatie, potrivit legislatiei in vigoare. Plata orara a parcarilor din zonele 1 si 2 insa ramane neschimbata in 2024, potrivit documentului lansat in dezbatere publica de Primarie.Etapa consultarii publice are loc in perioada 19 ... citeste toata stirea