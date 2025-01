Taximetrist din Cluj, aproape de a provoca o tragedie pe trecerea de pietoni de langa o scoala: "In momentul in care a facut un pas, a accelerat"

Un taximetrist a fost aproape de a provoca o tragedie, marti, 21 ianuarie, pe o trecere de pietoni dintre strazile Aleea Balea, Dimitrie Gusti si Aleea Negoiu, de langa scoala Maranatha.Soferul, chiar daca a oprit pentru a ceda trecerea la doi copii,a accelerat brusc, in momentul in care unul dintre adulti a pus piciorul pe trecere. In ciuda somatiilor adultilor prezenti la incident, taximetristul nu a oprit si a continuat sa-si vada de drum."Taximetristul liber, avea lumina verde aprinsa, a ... citește toată știrea