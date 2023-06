Taximetristii clujeni vor protesta in 20 iunie, de la ora 12.30, impotriva platformelor Uber si Bolt, in semn de solidaritate cu colegii lor din toata tara.Taximetristilor s-au intalnit in poligonul din Fpget si au mers pe traseul Bucium - 1 Decembrie - Garibaldi - Plopilor - Primaverii - Poligon.Revendicarile soferilor de taxi sunt:"1. Respectarea OG49/2019 respectiv Legea 204/2019 si suspendarea avizului tehnic emis de catre MCSI pana la respectarea tuturor reglementarilor in vigoare ... citeste toata stirea