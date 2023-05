Taximetristii clujeni vor organiza un protest prin centrul orasului, pentru a-si cere dreptul de a circula pe toate benzile de transport public in comun.Taximetristii clujeni au anuntat ca vor organiza o actiune de atragere a atentiei joi, 25 mai, incepand cu ora 11.00, pentru a cere administratiei locale sa tina cont de legea 38/2003, referitoare la circulatia taxiurilor pe toate benzile de transport public in comun.Cei de la Asociatia Nationala a Patronatului Operatorilor de Transport in ... citeste toata stirea