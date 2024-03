Taximetristii continua protestele: peste o mie de masini sunt in Piata Constitutiei din Bucuresti, o parte au venit de la Cluj

In Piata Constitutiei sunt azi aproximativ o mie de masini de taxi participante la protest. Reprezentantii taximetristilor asteapta sa fie invitati la discutii in aceasta dupa-masa de presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, pentru solutionarea revendicarilor."Asteptam sa ne vedem cu domnul Alfred Simonis (presedintele interimar al Camerei Deputatilor, n.r.) in jurul orei 13:00. Nu asteptam o rezolvare astazi, deoarece nu este posibil, insa asteptam o promisiune. Ne-a ... citește toată știrea