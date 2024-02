Taximetristii din Cluj protesteaza la Bucuresti si anunta ca intra in greva foamei

Zeci de taximetristi din Cluj s-au adunat in Capitala si in aceasta dimineata si continua protestul alaturii de colegii din Bucuresti, in Piata Constitutiei. Unii dintre soferi anunta ca au intrat in greva foamei. Acestia doresc modificarea legislatiei privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ.Foto Actualdelcuj.ro/ taximetristiCateva sute de taximetristi au protestat si miercuri in Piata Constitutiei si Piata Victoriei pentru modificarea legislatiei privind transportul ... citește toată știrea