Taximetristii fac legea in traficul din Cluj. Un taximetrist clujean a oprit in mijlocul drumului sa-si verifice masina si i-a zapacit pe soferi - VIDEO

Soferii din Cluj-Napoca continua sa surprinda prin deciziile pe care le iau in trafic aproape in fiecare zi. Indiferent daca vorbim despre parcari din ce in ce mai ingenioase sau despre situatii in care soferii dau dovada de o lipsa de respect iesita din comun, traficul din Cluj-Napoca este cu adevarat un haos.Un astfel de moment a avut loc serile trecute, atunci cand un taximetrist si-a oprit autoturismul, pret de zeci de secunde, pe una dintre ... citește toată știrea