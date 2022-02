Taximetristii sunt amenintati de Primaria Cluj-Napoca. "Daca nu aveti POS-uri, riscati o amenda de 50.000 de lei"

Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au atentionat discpeceratele de taxi de pe teritoriul municipiului cu privire la lipsa de POS-uri din masinile taximetristilor. Primaria a anunat ca taximetristii vor fi sanctionati cu amenzi de pana la 50.000 de lei in cazul in care nu isi vor revizui atitudinea legata de folosirea POS-urilor."Ca urmare a multiplelor sesizari legate de faptul ca operatorii de transport in regim de taxi refuza folosirea POS-urilor sub diferite pretexte (potrivit carora ... citeste toata stirea