Teatrul de Papusi "Puck" din Cluj implineste in 2025 trei sferturi de secol de la infiintare, face turnee in satele izolate

Teatrul de Papusi "Puck" din Cluj implineste in 2025 trei sferturi de secol de la infiintare. pregateste evenimente pe tot parcursul anului.Teatrul "Puck" implineste in acest an trei sferturi de veac de la inaugurare, seria de manifestari care marcheaza aniversarea incep miercuri 5 februarie de la ora 10, cu spectacolul "En vagyok Pinokkio"/"Eu sunt Pinocchio" (foto), dupa Carlo Collodi, in regia lui Calin Mocanu. Este o reprezentatie limba maghiara, la care varsta minima recomandata este de ... citește toată știrea