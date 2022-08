Teatrul National Aureliu Manea Turda la Festivalul Rosia Montana Alive

In perioada 05 - 15 august 2022 are loc Festivalul Rosia Montana Alive, in cadrul caruia Teatrul National Aureliu Manea Turda a fost invitat sa joace in spatii special gandite de organizatori, atat pentru cei mai mici dintre spectatori, cat si pentru cei mai mari.Spectacole precum "Gunoierul" de Mimi Branescu, "Punguta cu doi bani" regia Andrei Mihalache, "S-a intamplat intr-o joi" regia Laura Moldovan, au starnit ropote de aplauze si rasete cu gura pana la urechi."Suntem printre putinele ... citeste toata stirea