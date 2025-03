Teatrul National din Cluj isi deschide portile in 27 martie de ziua mondiala a teatrului, programeaza vizite ghidate si ateliere. Care e programul

Teatrul National din Cluj isi deschide portile in 27 martie de ziua mondiala a teatrului.Este a 15-a editie a Zilei Portilor Deschise la Teatrul National din Cluj. Dimineata copiii sunt asteptati la spectacolul "Tigrisori de poveste", in regia Danei Bontidean. De asemenea, pe tot parcursul zilei, copiii vor putea sa isi exerseze talentul artistic intr-o zona de creatie amenajata in foaierul de la rangul II sau in ateliere de face painting si baloane modelabile. Pentru copiii mai mari de cinci ... citește toată știrea