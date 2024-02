De la o echipa mica de programatori, STRATEC Biomedical din Cluj a ajuns, la 15 ani de la infiintare, o subsidirara cu 150 de angajati, esentiala in activitatea globala a companiei cu sediul in Germania. Compania lucreaza la dezvoltarea de solutii tehnologice pentru industria medicala - specializata in automatizari si instrumente pentru sectorul IVD (in vitro diagnostics). Cristian Catana, VP of Development in cadrul STRATEC Biomedical SRL, vorbeste despre evolutia companiei, despre efectele ... citeste toata stirea