Telenovela construirii Spitalului Regional de Urgenta - happy end dupa mai bine de 10 ani (P)

Astazi au fost demarate, simbolic, lucrarile pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta - cel mai important proiect de sanatate al judetului Cluj.Despre necesitatea construirii unui mare spital in Cluj s-a vorbit de la inceputul anilor 2010: dintotdeauna clinicile universitare din Cluj-Napoca au fost neincapatoare pentru fluxul mare de pacienti care vin din toata regiunea de Nord-Vest, atrasi fiind de renumele si profesionalismul specialistilor de aici. In plus, multe dintre aceste ... citește toată știrea