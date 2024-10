Telenovela procesului de coruptie in care e acuzat fostul rector UMF Cluj ajunge la final la 8 ani de la comiterea presupuselor fapte, achitari pe linie si incetarea procesului penal la Curtea de Apel, decizie definitiva

Telenovela lungului proces de presupusa coruptie in care inculpat e fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie din Cluj Marius Bojita, alaturi de altii, a ajuns la final in urma cu doua zile, la opt ani de la comiterea presupuselor fapte. Curtea de Apel a dat verdict definitiv de achitare - pentru prescrierea faptelor.Curtea de Apel Cluj s-a pronuntat in urma cu doua zile in ce priveste recursul inaintat de procurori la sentinta instantei de fond prin care Bojita, alaturi de alti ... citește toată știrea