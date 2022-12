Temperaturi de primavara anuntate de Craciun! Cand vin ninsorile in Romania

Daca va doriti un Craciun alb, cu sanius si oameni de zapada, ar trebui sa va faceti o rezervare la munte, pentru ca in rest, Sarbatoarea Nasterii Domnului ne aduce temperaturi de primavara. Desi situatia ramane dinamica si poate suferi schimbari, primele date sugereaza ca si in acest an vremea va fi calda si fara zapada de Ajun si in prima zi de Craciun.Spre deosebire de alte ierni, in ultimele saptamani au lipsit acele circulatii vestice foarte intense, ceea ce a permis extinderea ... citeste toata stirea