Temperaturi foarte scazute in toata tara. Minimele au ajuns la -25 C

Marti a fost extrem de frig in tara: temperaturile au scazut la sub -15 grade C in mai multe regiuni si minimele au fost de -25 de grade la Intorsura Buzaului si la Poiana Stampei. Cel mai cald a fost la Bucuresti: -5 grade.Marti dimineata au fost -25 C la Poiana Stampei (jud Suceava) si la Intorsura Buzaului. La Toplita si Targu Lapus au fost -24 C, iar la Joseni si Stana de Vale au fost -23 C, arata datele ANM. Cel mai cald a fost la Bucuresti: -5, iar in mai multe localitati au fost -6 ... citeste toata stirea