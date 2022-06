Temperaturi mai mari decat cele specifice acestei perioade la Cluj si in toata tara. Vezi prognoza pe urmatoarele patru saptamani

Temperaturile vor fi mai ridicate fata de cele specifice acestei perioade, conform prognozei meteo pentru urmatoarea perioada, emisa marti, 21 iunie, de Administratia Nationala de Meteorologie.Saptamana 20.06.2022 - 27.06.2022Valorile termice vor fi usor maii ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada mai ales in regiunile vestice, sud-vestice si local in cele estice si centrale, iar in rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte ... citeste toata stirea