Temperaturi mai ridicate decat cele normale in prima parte a saptamanii viitoare

Potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri si sambata, in toata tara, inclusiv in Bucuresti, va fi mai rece decat in mod normal pentru mijlocul lunii noiembrie.De duminica, insa, si in prima parte a saptamanii viitoare, temperaturile vor creste, astfel ca vremea va fi mai calda, insa spre finalul saptamanii se raceste din nou, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale.In tara, prognoza meteorologica indica, pentru intervalul 17 noiembrie ora 8.00 - ... citește toată știrea