Anul acesta este pe cale sa devina cel mai cald an inregistrat vreodata, temperatura medie globala inregistrata pana in prezent in acest an fiind cu 0,52 grade Celsius mai mare decat media, a anuntat, joi, 5 ocotmbrie serviciul Copernicus Climate Change Service al Uniunii Europene, relateaza Reuters, citata de news.ro.Temperatura globala pentru perioada ianuarie-septembrie este, de asemenea, cu 1,4C mai mare decat media preindustriala (din anii 1850-1900), a adaugat institutul, in conditiile ... citeste toata stirea