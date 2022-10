Temperaturi surprinzator de calde in luna octombrie. Vezi prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

Vremea se incalzeste in urmatoarea perioada si va fi mai cald decat in mod obisnuit pana la finele lunii octombrie, anunta meteorologii. Precipitatiile vor fi in general putine, cu exceptia zonelor din nord-vest.Meteorologii au emis, marti, prognoza pentru perioada 3 - 31 octombriePrognoza meteo pentru saptamana 3 - 10 octombrieValorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana in toate regiunile, posibil usor mai ridicate in nord-estul tarii. Regimul pluviometric ... citeste toata stirea