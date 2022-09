Temperaturile scad semnificativ: Frig, ploi si ninsori in Romania in zilele urmatoare

Meteorologii anunta temperaturi scazute in zilele urmatoare, mult mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi deosebit de rece in cele mai multe zone ale tarii.Miercuri, 21 septembrie, vremea va fi rece pentru aceasta data in toata tara, chiar deosebit de rece in vest, sud-vest, centru si nord, precum si in zonele montane si submontane. Cerul va fi mai mult noros in jumatatea de nord a teritoriului unde local si temporar va ploua, iar in zonele de munte indeosebi la ... citeste toata stirea