Vor fi ploi in urmatoarele doua saptamani, in special in regiuniel vestice si nord-vestice.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 2003-2022.Saptamana 8-15 maiValorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice ... citeste toata stirea