Tensiuni intre clujeni si proprietarii de caini care refuza sa-si plimbe animalele in lesa: ,,Vorbiti la infectioase si urgente cati copii ajung muscati"

Clujenii s-au plans in nenumarate randuri ca unii concetateni isi plimba animalele fara lesa in parcuri, pe strada sa chiar in locurile de joaca destinate copiilor. In ultimele luni autoritatile locale au fost sesizate de zeci de ori pentru a rezolva problema insa in zadar. Oamenii sunt frustrati de nepasarea autoritatilor si spun ca vor lua actiuni impotriva lor.,,Buna ziua, ne-am saturat de lipsa de actiune a primariei in rezolvarea problemei prezentei cainilor in zona plajei Grigorescu si a ... citește toată știrea