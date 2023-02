Tentativa de omor in linistitul cartier Gheorgheni. Agresorul are 18 ani

O altercatie soldata cu injunghierea unui tanar de 17 ani s-a produs duminica seara pe strada Unirii, din cartierul Gheorgheni."La data de 29.01.2023, in jurul orei 20.00, pe str. Unirii, din Cluj-Napoca, din cartierul Gheorgheni, inculpatul A.R., in varsta de 18 ani, a agresat-o pe persoana vatamata S.A.S., in varsta de 17 ani, aplicandu-i lovituri cu pumnii si cu un obiect taietor/intepator, cauzandu-i plagi injunghiate hemitorace ant. stang, regiune lombara dreapta, coapsa dreapta, ... citeste toata stirea