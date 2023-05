Fata de 14 ani care s-a inecat cu un jeleu la scoala a murit. Adolescenta era in coma de aproape o saptamana. A asteptat aproape o ora o ambulanta cu medic care sa-i elibereze caile respiratorii, timp in care organele nu au fost bine oxigenate. Specialistii in prim ajutor spun ca daca profesorii stiau sa efectueze manevra Heimlich, eleva ar fi avut sanse de supravietuire. 80% dintre romani spun ca nu stiu cum sa procedeze in astfel de situatii.La doar 14 ani, Teodora s-a stins la Spitalul de ... citeste toata stirea