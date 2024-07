Terbilism la volan! Un sofer, prins in timp ce circula beat pe strazile din Cluj. Ce alcoolemie avea

Un sofer de 37 de ani a fost prins in timp ce conducea beat prin Turda.,,La data de 30 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, au depistat in trafic un barbat de 37 de ani, care conducea un autoturism pe strada Calea Victoriei, din municipiul Turda, aflat sub influenta alcoolului." , transmite IPJ Cluj.La testarea barbatului cu aparatul etilotest ... citește toată știrea