Terenul unui clujean, impanzit de mormane de moloz si stalpi de iluminat vechi, dupa lucrarile de modernizare de pe Valea Chintaului

Un clujean s-a trezit cu mormane de deseuri si stalpi de iluminat vechi pe terenul sau, dupa lucrarile de modernizare de pe Valea Chintaului.Barbatul a facut o solicitare catre Primaria Cluj-Napoca prin care ii roaga pe cei responsabili sa inlature deseurile de pe proprietatea lui."Sunt proprietarul terenului de pe strada Valea Chintaului nr. (...). In urma modernizarii strazii, pe proprietatea mea s-au depozitat deseuri, stalpi de iluminat vechi etc. Va rog sa ma sprijiniti in eliminarea ... citește toată știrea